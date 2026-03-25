В Клину начали влажную уборку дорог после зимы

Коммунальные службы Клина 25 марта вывели на улицы комбинированные дорожные машины для влажной уборки и мойки инфраструктуры. Техника работает на городских магистралях и в прибордюрных зонах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На линию вышли комбинированные дорожные машины МАУ «Чистый город». Они очищают прибордюрные зоны, проезжую часть и тросовые ограждения. Техника оснащена ручными аппаратами высокого давления, с помощью которых моют труднодоступные участки, остановочные павильоны и другие элементы городской инфраструктуры.

«Очищаем дорожную разметку, которая после зимы находится в ненадлежащем состоянии. Также моем знаки, ограждения, пешеходные дорожки. На данный момент планируется еще мойка остановок», — сообщил начальник участка МАУ «Чистый город» Диер Хабиев.

Параллельно в штатном режиме работает подметально-уборочная техника. В среду, 25 марта, она задействована на улицах Карла Маркса, Гагарина и в Бородинском проезде. Машины собирают песок, смет и мелкий мусор вдоль дорог, за смену они могут очистить до 80 километров проезжей части.

Вся техника прошла подготовку к летнему сезону. Сотрудники выходят на смену с пяти утра, чтобы выполнить основной объем работ до увеличения транспортного потока и снизить неудобства для автомобилистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.