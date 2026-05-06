В Клину 10 мая начнут ремонт 40 участков дорог

Ремонт дорог стартует в городском округе Клин 10 мая 2026 года. В этом сезоне планируется обновить 40 участков общей протяженностью более 33 км и площадью свыше 175 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы пройдут как в черте Клина, так и в населенных пунктах округа. В городе новое покрытие уложат на улице 60 лет Октября, в Бородинском проезде, на улицах Придорожная (1-й и 2-й съезды), Родниковая, Ленина и на Центральной усадьбе.

Ремонт также запланирован в поселке Решетниково и деревнях Тетерино, Дятлово, Надеждино, Крюково, Бортницы, Стреглово, Покров, Горки, Афанасьева, Меленки, Владимировка, Папивино, Праслово, Андрианково, Соково, Темново, Борисово и Решоткино. Подъезд к садовым товариществам «Венеция» и «Росинка» приведут в порядок в текущем году.

Глава городского округа Василий Власов поручил контролировать качество работ на всех этапах и завершить ремонт до 1 августа.

«Дорожные карты ремонтов должны быть полностью синхронизированы с планами ресурсоснабжающих организаций. Это жесткое требование. Не должно быть так: покрытие отремонтируют, а потом коммунальщики будут его вскрывать для выполнения земляных работ», — отметил Василий Власов.

