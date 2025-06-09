В Кемерове проверили безопасность самокатных маршрутов на лето 2025 года

В Кемерове с началом летних каникул увеличилось количество инцидентов с участием пользователей средств индивидуальной мобильности. Обзор популярных маршрутов города показал разницу в состоянии дорожного покрытия и уровень безопасности передвижения, а также существующие ограничения для самокатчиков, сообщает Сiбдепо .

С началом летних каникул в Кемерове увеличилось число пользователей самокатов, что привело к нескольким ДТП с участием детей. В апреле 14-летний подросток сбил женщину на тротуаре и скрылся с места происшествия, дело расследует Следственный комитет.

Основные причины аварий — езда вдвоем, высокая скорость и невнимательность. Полиция рекомендует использовать защитную экипировку, соблюдать скорость, дистанцию и правила дорожного движения.

В новом центральном районе Кемерова оборудованы специальные дорожки, где кататься удобно и безопасно. Московская площадь и парк Олимпийской славы считаются подходящими для прогулок на самокатах. Однако в ряде популярных мест, включая площадь перед памятником Воину-освободителю и парк Чудес, катание запрещено. В парках Жукова и «Антошка» введены ограничения скорости до 15–20 км/ч из-за большого числа отдыхающих.

Состояние дорог в городе разное. В центре и на некоторых улицах асфальт в хорошем состоянии, но есть участки с плиткой и разбитым покрытием, что создает дискомфорт и опасность для самокатчиков. Ремонт Кузбасского моста затрудняет проезд в некоторые районы. Для безопасного катания важно соблюдать правила и быть внимательным.