В Кашире Подмосковья отремонтируют более 50 дорог в 2026 году

В 2026 году в городском округе Кашира обновят более 50 участков региональных и муниципальных дорог. Работы пройдут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и в рамках местной программы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ходе ремонтного сезона в округе приведут в порядок два региональных участка и 49 муниципальных дорог. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что после ремонта более 65 тысяч жителей и гостей смогут комфортно добираться к домам, социальным объектам и достопримечательностям. Текущий ремонт планируют завершить до 1 августа, капитальный — до 1 сентября.

На муниципальной сети обновят покрытие на девяти участках общей протяженностью более 3 км. Улицу Фрунзе в Кашире уже отремонтировали. Капитальный ремонт проведут на 40 участках длиной свыше 10 км, часть дорог переведут из грунтового покрытия в асфальт. Асфальт уложат на улицах Целинной и Гостиничной в микрорайоне Ожерелье, на улице Приокской в поселке Лиды и на улице Центральной в деревне Верзилово.

На региональной сети специалисты Мосавтодора обновят более 8,6 км покрытия. Сейчас укладывают около 7 км новой дорожной одежды на участке через микрорайон Ожерелье между деревнями Аладьино и Андреевское, который ведет к железнодорожной станции и близлежащим населенным пунктам. Также завершен ремонт более 1,6 км Каширского проспекта на подъезде к микрорайону Кашира-2. Дорога входит в опорную сеть Подмосковья и обеспечивает проезд к колледжу, школам, детским садам, больнице, парку и другим объектам.

На всех участках используют современные асфальтобетонные смеси А16Вн и ЩМА-16, после укладки нанесут разметку и укрепят обочины.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещена в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.