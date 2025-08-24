В Калуге возобновили работу аэропорта

сегодня в 12:11

Росавиация сняла ограничения с работы аэропорта в Калуге

Около полудня 24 августа Росавиация сняла все ограничения с работы аэропорта в Калуге. Воздушная гавань снова может отправлять и принимать самолеты, об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко .

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — сообщил официальный представитель Росавиации.

Ранее Росавиация возобновила работу петербургского аэропорта Пулково, который не мог отправлять и принимать самолеты из-за воздушной опасности в связи с беспилотными атаками со стороны Вооруженных сил Украины.

На опубликованных SHOT кадрах из терминала Пулково видно, что пассажиры разных рейсов ждали, когда ситуация нормализуется в походных условиях: люди сидели и лежали на ковриках прямо на полу, многие из них спали, укрывшись куртками.

В настоящее время Пулково возобновляет работу и старается вернуться к графику полетов.