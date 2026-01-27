В ЯНАО отменили субсидированный рейс Новый Уренгой — Новосибирск

Рейс Новый Уренгой — Новосибирск больше не входит в перечень субсидируемых маршрутов ЯНАО. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона пояснили, что решение приняли после анализа востребованности направления. Перевозки по этому маршруту продолжают выполнять другие авиакомпании.

Также изменились условия субсидирования перелетов для многодетных семей. Размер компенсации теперь зависит от маршрута и возраста ребенка, а финансирование будет увеличиваться поквартально. Например, субсидия на перелет из Салехарда в Москву для ребенка от 2 до 12 лет составит 3 818 рублей в первом квартале и увеличится до 4 500 рублей к концу года.

Для держателей Единой карты жителя Ямала установлены специальные тарифы на региональные авиаперевозки. Так, билет из Салехарда в Москву с картой «Морошка» в первом квартале обойдется в 13 400 рублей, без карты — в 18 190 рублей.

Кроме того, авиакомпания «Ямал» увеличила вместимость на рейсах из Нового Уренгоя в Тюмень и Екатеринбург. Вылеты по этим направлениям запланированы на 15 февраля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.