В Истре в мкр «Восточный» обустраивают пешеходный тротуар

В Истре на улице Генерала Белобородова вблизи дома №30 по обращениям жителей обустраивают пешеходный тротуар, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рабочие коммунальной службы МБУ «ДОДХИБ» продлевают участок когда-то незавершенной части пешеходного пути.

Новый участок площадью 18 кв. м будет с плиточным покрытием. Он дополнит две существующие части тротуара и сделает его единым элементом пешеходного маршрута.

Также, в июле в рамках работы проводимой коммунальной службой по содержанию и ремонту дорожно-тропиночной сети был отремонтирован пешеходный тротуар на улице Ленина, 1а. Рабочие заменили часть старой плитки на общей площади порядка 10 кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

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