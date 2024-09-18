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В Истре благоустраивают дорогу от деревни Красный Поселок до деревни Славково

В округе Истра вдоль автодороги от деревни Красный Поселок до деревни Славково ведутся работы по устройству линии наружного освещения и строительству тротуара. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Благоустроить дорогу — это был запрос местных жителей. Автомобилепоток по данной дороге весьма значительный, жители долгое время ходили здесь по обочине. Это было небезопасно, тем более в темное время суток.

Для обеспечения комфорта и безопасности как пешеходов, так и водителей было принято решение организовать здесь должное освещение и построить тротуар. В настоящее время работы выполняются специализированными подрядными организациями.

Опоры для освещения уже установлены, в ближайшую неделю ожидается поставка светильников. Протяженность линии освещения составит 1,1 км.

Что касается тротуара, то подрядчиком, выполняющим работы по обустройству пешеходной зоны, завезен бордюрный камень, выполнена подготовка основания. Протяженность тротуара составит порядка 800 метров.

Все работы по данной локации будут завершены до конца октября.

Кроме работ по устройству освещения и обустройству пешеходных зон, в округе Истра уже завершен ремонт дорог. В этом году отремонтирована 31 дорога муниципального значения общей площадью свыше 74,7 тыс. кв. метров и протяженностью более 12,2 км.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.