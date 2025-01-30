В Химках ремонтируют дороги в Кутузовском и Фирсановке
Фото - © Администрация Химки г.о.
В Химках проводят ремонт дорожного покрытия в Кутузовском и Фирсановке. В работах задействованы бригады и десять единиц спецтехники МБУ «Объединенное городское хозяйство», сообщает пресс-служба администрации округа.
Специалисты отремонтируют асфальтобетонное покрытие на улицах Мцыри и Репина. Список сформирован на основании обращений жителей, а также по итогам мониторинга профильных служб.
Ежедневно бригады МБУ «ОГХ» устраняют более 200 ям. Только за прошлую неделю в городе ликвидировали 1 571 повреждение дорожного полотна.
С начала года в городе залатали 2 697 ям во дворах и на центральных дорогах.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.