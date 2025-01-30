В Химках ремонтируют дороги в Кутузовском и Фирсановке

В Химках проводят ремонт дорожного покрытия в Кутузовском и Фирсановке. В работах задействованы бригады и десять единиц спецтехники МБУ «Объединенное городское хозяйство», сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты отремонтируют асфальтобетонное покрытие на улицах Мцыри и Репина. Список сформирован на основании обращений жителей, а также по итогам мониторинга профильных служб.

Ежедневно бригады МБУ «ОГХ» устраняют более 200 ям. Только за прошлую неделю в городе ликвидировали 1 571 повреждение дорожного полотна.

С начала года в городе залатали 2 697 ям во дворах и на центральных дорогах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.