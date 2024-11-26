В Химках проведен ремонт более 500 км автомобильных дорог в 2024 году

С начала этого года в городском округе Химки обустроили 523 км автомобильных дорог. Специалисты устранили более 22 тыс. ям, а также отремонтировали пять участков автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вблизи дошкольных учреждений специалисты оборудовали 36 пешеходных переходов. Также по городу обустроили 18 наземных переходов — совмещающих в себе функции лежачего полицейского и пешеходного перехода. Сейчас в работе еще 11 пешеходных переходов, в районе которых установят ограждения и дублирующие дорожные знаки над проезжей частью. Специалисты установили три светофора, также запланировано оборудование новых светофоров на месте трех транспортных пересечений.

Кроме того, специалисты отремонтировали надземный переход на пересечении улиц 9 Мая, Горшина и Юбилейного проспекта вблизи торгового комплекса «Лига». Рабочие обновили краску, напольное покрытие, а также стеклянные элементы. Сейчас завершают работы по ремонту надземного пешеходного перехода у остановки «Монумент» на Ленинградском шоссе.

Всего за текущий год разработали 66 проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах, а также 101 проект организации дорожного движения на дворовых территориях — работа направлена на беспрепятственный проезд спецтехники и вывоз твердых коммунальных отходов.

Специалисты продолжат вести работы по благоустройству автомобильных дорог в следующем году. Так, запланирован капитальный ремонт четырех участков дорог, протяженностью почти десять километров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.