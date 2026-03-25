В Химках Подмосковья отремонтировали региональные дороги

Ремонт дорожной инфраструктуры провели на региональных трассах в городском округе Химки. Специалисты устранили ямы, восстановили светофор и дорожные неровности, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора ликвидировали дефекты покрытия на улице Сабуровской в деревне Юрлово, на Пятницком шоссе в деревне Брехово, на улице Клушинской и в квартале Клязьма в ЖК «Город Набережных» в Химках.

В квартале Клязьма в жилом комплексе «Город Набережных» дорожники отремонтировали искусственную неровность и убрали мусор. На Набережном проезде восстановили светофорный объект, а на улице Бабакина привели в нормативное состояние дорожные ограждения.

Работы выполняют специалисты Истринского РУАД № 2. Помимо Химок, они продолжают ремонт и содержание региональных дорог в Истре, Красногорске, Солнечногорске и Одинцовском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.