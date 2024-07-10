В Химках на маршрутах увеличат число рейсов до МЦД Фирсановская

С 13 июля в Химках будет отменен маршрут № 7, следующий от «Химки (м/р Велтон парк)» до «Зеленоград (Западная)». Для повышения комфорта пассажиров будет проведены изменения в работе маршрута № 40 «Химки (платф. Фирсановка) — сан. Мцыри», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На данный маршрут добавят дополнительный автобус. Это позволит увеличить количество рейсов и уменьшить интервал движения до 30 минут. Первый рейс от «сан. Мцыри» будет осуществляться в 5:45, последний рейс от «сан. Мцыри» — в 22:15.

На маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья и Москвы. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.