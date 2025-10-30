В Госдуме предложили внести послабление в закон о такси

В Госдуме выдвинули предложение о смягчении требований к локализации в сфере такси. В пояснении к законопроекту указано, что авторы предлагают установить квоту в 25% для водителей, работающих в качестве самозанятых на собственных машинах, сообщает Autonews .

Согласно инициативе, квоту в 25% для самозанятых водителей могут ввести до начала 2033 года, при условии, что автомобилисты владеют своим транспортом более полугода.

Парламентарии отмечают, что, по данным аналитиков при правительстве, «значительные издержки, обусловленные заменой транспортного средства, а также длительный период возврата инвестиций могут повлечь за собой уход с рынка до 51% водителей — примерно 507 тысяч человек».

Разработчики инициативы убеждены, что данный законопроект не противоречит идее локализации, а, напротив, способствует постепенному переходу к использованию автомобилей российского производства.

«Данная ситуация способна спровоцировать не только сокращение количества транспортных средств, доступных для оказания услуг по перевозке пассажиров, но и оказать негативное влияние на смежные отрасли», — говорится в пояснительной записке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.