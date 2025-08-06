В Госдуме перечислили категории людей с льготами на проезд в поездах и самолетах

Депутат Госдумы и член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин отметил, что вопрос льготного проезда на поездах и самолетах особенно важен для людей, которые часто путешествуют или нуждаются в поездках при ограниченном бюджете. В настоящее время такие льготы доступны детям, а также лицам с инвалидностью первой группы, сообщает RT .

По словам Говырина, в России существует четко определенный список граждан, имеющих право на транспортные льготы. Механизмы получения таких скидок регулируются федеральными законами, постановлениями правительства и приказами соответствующих министерств.

Скидки для детей

Согласно действующей программе, дети в возрасте от 10 до 18 лет могут покупать билеты на поезда дальнего следования со скидкой в 50%. Говырин также упомянул, что для детей младше 5 лет предусмотрен бесплатный проезд, но без предоставления отдельного места. Если же место необходимо, применяется сниженный тариф.

В сфере авиаперевозок действуют схожие правила. Дети до 2 лет могут путешествовать бесплатно без занятия отдельного кресла, а пассажиры до 12 лет получают 50% скидку при наличии сопровождающего. Авиакомпании обязаны размещать детей вместе с сопровождающими в одном ряду без дополнительной платы. Эти положения действуют на внутренних рейсах и находятся под контролем Минтранса России.

Граждане с ограниченными возможностями здоровья

Особое внимание в программе льготного проезда уделяется людям с ограниченными возможностями. По словам депутата, инвалиды первой группы, несовершеннолетние с инвалидностью и лица, их сопровождающие, могут рассчитывать на скидку до 50% при покупке билетов на поезда дальнего следования. Для подтверждения права на льготу используется СНИЛС или соответствующие документы.

Купить льготные билеты можно исключительно через официальный сайт РЖД или в железнодорожных кассах, а для бесплатного проезда нужно получить специальный талон в органах социального страхования. Депутат добавил, что аналогичные льготные условия действуют и для граждан, получающих набор социальных услуг.

Определенные категории граждан могут пользоваться бесплатным проездом в пригородных поездах без ограничений по маршруту и количеству поездок. По его словам, социальный пакет также включает возможность получения санаторно-курортных путевок и бесплатного проезда к месту лечения железнодорожным или авиатранспортом.

Герои России и ветераны ВОВ

Особые привилегии предоставляются более узкому кругу лиц, в который входят Герои России, ветераны Великой Отечественной войны и реабилитированные жертвы репрессий. Обладатели удостоверений установленного образца могут путешествовать бесплатно как самолетами, так и поездами.

Для получения льготного проезда необходимо обратиться в кассы РЖД, воспользоваться их онлайн-сервисами или напрямую связаться с авиаперевозчиками, предоставив документы, подтверждающие право на льготу.