В «Гортрансе» Екатеринбурга ответили, как решают проблему кадрового дефицита

Директор филиала ЕМУП «Гортранс автобусные перевозки» Виктор Замков в эфире программы «Акцент» рассказал о том, какие меры принимают в Екатеринбурге для борьбы с кадровым дефицитом в транспортной сфере, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

По его словам, в настоящее время наблюдается нехватка водителей. Сейчас работает 390 человек, но, по мнению Замкова, нужно еще примерно 50-70 водителей для достижения нормального уровня, что положительно скажется на работе транспорта.

На данный момент проблема кадров в основном решается за счет возвращения бывших сотрудников на новых условиях, отметил он. Им предлагают вернуться и обсуждают значительные изменения в зарплате. По словам Замкова, с сентября оплата труда выросла на целых 60%. Таким образом, водитель будет получать на руки около 77 тысяч рублей. Директор филиала считает, что это достаточно привлекательная работа, особенно с учетом гибкости графика. За месяц можно работать 14 дней по 12 часов, получая при этом 16 выходных. На данный момент удалось вернуть 15 человек, поделился Замков.

«Вообще появление водителя, оно сродни рождению ребенка. Мы готовы этого человека за свой счет обучить. Три месяца у нас идет обучение категории B, затем следующая категория — D, это еще три месяца, уже шесть месяцев, и еще месяц стажировки, вот уже семь месяцев. Как сами водители автобуса говорят, настоящий водитель автобуса получается после года работы на регулярных маршрутах», — добавил он.

В настоящее время на работу принимают и мигрантов, но в последнее время их количество значительно сократилось — это связано с ужесточением миграционного законодательства. В филиале ЕМУП «Гортранс автобусные перевозки» около 10-11% сотрудников составляют мигранты. Остальные — местные жители, заключил Замков.