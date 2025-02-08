В ГАИ начали проверять мощность электровелосипедов у столичных курьеров

Сотрудники Госавтоинспекции организовывают рейды для проверки мощности электрических велосипедов, на которых курьеры развозят заказы, сообщает РБК со ссылкой на Межрегиональную ассоциацию курьерских служб (МАКС).

Рейды организованы во всех районах Москвы. Однако наибольшую активность сотрудники ГАИ проявляют на севере мегаполиса.

Инспекторы следят за тем, чтобы курьер ехал на скорости не более 25 км/ч. Также они обращают внимание на мощность мотора колеса электровелосипеда.

В МАКС отметили, что проверяемое транспортное средство в случае наличия высокой мощности может оказаться мопедом. Тогда для управления им у водителя должны быть права категории «М». Если подобный документ у курьера отсутствует, то транспортное средство могут отправить на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Казани из-за задымившегося электровелосипеда чуть не сгорело здание.