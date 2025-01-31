В европейской части РФ и на Урале есть потенциал для развития зарядных станций

По данным Минэкономразвития, число зарегистрированных в РФ электромобилей за прошлый год увеличилось с 41 тыс. до более чем 60 тыс. единиц. «Газпром нефть» планирует развивать техническую инфраструктуру и сервисы для владельцев электрокаров, сообщает пресс-служба компании.

В настоящий момент зарядные станции компании под брендом «Розетка» работают на АЗС «Газпромнефть» и на парковках партнеров в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области.

«Мы верим в региональное развитие. Мы видим уже, в том числе, большой импульс развития в таких регионах, как Челябинская область, Краснодарский край, города Екатеринбург и Новосибирск. Количество электромобилей достаточно существенно растет», — поделился руководитель центра по развитию программы электромобильности «Газпром нефти» Александр Сулин в эфире НТВ.

Особое внимание компания уделяет обеспечению высокого качества оказываемой услуги зарядки электромобилей. С этой целью разработана методика тестирования устойчивости и стабильности зарядных станций, которое проводится совместно с производителями оборудования и позволяет проверить все сценарии взаимодействия с пользователями еще до ввода станции в эксплуатацию.

Как отметили в компании, в этом году планируется расширение сети до 140 электрозаправок, в том числе на федеральных трассах и в регионах Центрального, Приволжского, Северо-Западного, Южного и Уральского федеральных округов. Зарядные станции «Розетка» будут размещены как на АЗС сети «Газпромнефть», так и в партнерских локациях.