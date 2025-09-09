В двух округах Подмосковья изменят расписание на автобусных маршрутах

Для жителей Рузского и Можайского муниципальных округов с 10 сентября изменят расписание на двух автобусных маршрутах № 41 «Руза — Можайск» и № 48 «Руза – Клементьево – Можайск», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На маршруте № 41 добавят рейсы от остановки «Автовокзал Можайск» в 13:20 и 18:10, а также от остановки «Руза» в 14:30 и 19:16.

На маршруте № 48 также добавят утренние рейсы от остановки «cт. Можайск» в 07:10 и от остановки «Руза» в 10:55.

Оплата проезда на маршруте осуществляется только безналичным способом банковскими, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами жителя Московской области и москвича.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.