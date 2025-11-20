сегодня в 02:57

В двух аэропортах России ввели временные ограничения на прием воздушных судов

В Пензе и Ульяновске ввели временные ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Как сообщается в официальных уведомлениях Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводятся для обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам, запланировавшим вылеты из указанных городов, рекомендуется уточнять информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков.

Ранее закрывались на прием и выпуск самолетов аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово. Это произошло на фоне атаки украинских БПЛА.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.