В двух аэропортах России ввели ограничения на полеты

В аэропортах Саратова и Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения действуют временно. Причины не уточняются.

В пресс-службе Росавиации отметили также, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в ряде ключевых аэропортов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.