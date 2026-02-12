сегодня в 19:09

В Дубне в 2026 году капитально отремонтируют шесть автомобильных дорог

В 2026 году в Дубне проведут капитальный ремонт шести автомобильных дорог общей протяженностью около 10 километров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дубне началась подготовка к капитальному ремонту шести автомобильных дорог. Среди них — одна из самых протяженных и сложных трасс на улицах Дружбы и Александровка до выезда к мосту, протяженностью 1,4 километра.

В список на 2026 год также вошли капитальный ремонт Коммунального проезда (от улицы Кирова до СНТ «Восход»), улиц Курчатова, Мира, Векслера, Строителей и Московской. На улице Тверской стартуют проектно-изыскательные работы для последующего капитального ремонта.

В теплое время года планируется текущий ремонт проспекта Боголюбова на участке от вокзала «Большая Волга» до пересечения с улицей Понтекорво, протяженностью 2,4 километра.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что задача — привести в порядок центральную магистраль наукограда к 70-летию города. Работы должны завершиться до празднования Дня города.

В 2025 году по поручению губернатора региона в Дубне капитально отремонтировали четыре дороги в частном секторе: улицу Безымянную, Октябрьскую, Школьный и Октябрьский проезды. Здесь вместо грунтовых дорог появились асфальтированные.

В юбилейный год также запланированы работы по обустройству тротуаров и «народных троп».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.