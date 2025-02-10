В Дубне провели внеплановую проверку движения автобусов

Без предупреждения представителей подрядчика команда главы Дубны отправилась на автобусные остановки, чтобы провести внеплановую проверку. Задача — своими глазами увидеть, насколько соблюдается расписание, и лично узнать у жителей, какие вопросы работы общественного транспорта их беспокоят. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Первый автобус пришел по расписанию, второй — опоздал на одну минуту. До пяти минут — допустимо, поясняют специалисты. Полчаса на остановке — и каждый раз результат примерно тот же, критического несоблюдения расписания нет.

«Сейчас 10:19, автобус должен прийти по расписанию в 10:16. В принципе, плюс 4 минуты, минус 4 минуты — это не так критично. Есть проблемы с 11 маршрутом, будем решать», — пояснила руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов г. о. Дубна Екатерина Аратова.

А вот на состояние автобусов внутри в ходе этого выезда не пожаловался никто.

«Цель таких проверок — собрать мнения жителей, объективно оценить ситуацию. Все нарекания — фиксируем, проблемы — исправляем», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Об эффективности таких выездов свидетельствует количество нареканий к общественному транспорту, которых в Дубне становится меньше. В том числе, и в социальных сетях. Жалобы, зафиксированные в этот раз, будут отработаны. Внеплановые проверки продолжатся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.