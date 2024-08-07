В Дубне планируют обновить 4,5 тыс кв м асфальтовых пешеходных дорожек

Глава Дубны Максим Тихомиров рассказал о планах по асфальтированию пешеходных дорожек в округе. Так, 4,5 тыс. кв. метров асфальтовых пешеходных дорожек планируется обновить в Дубне в ближайшие дни, сообщает пресс-служба администрации округа.

Тихомиров отметил, что закончены работы на улице Энтузиастов, заменили почти 1 км тротуаров.

«В первую очередь в планы ремонта попали наиболее поврежденные участки и те, на которые поступали многочисленные жалобы от жителей. Одна из дорожек была уложена плиткой, что делало ее очень скользкой зимой. А в дождь на поверхности скапливалась вода и образовывались лужи. На улице Балдина, где постоянно ходят в направлении ЛВЭ ОИЯИ ее сотрудники, также обновлен тротуар. Завершен ремонт участка пешеходной дорожки на улице Центральной», — отметил глава округа Максим Тихомиров.

На ближайшие дни запланировано окончить работы на улицах Промышленной и Приборостроителей. Здесь уже все подготовлено для укладки асфальта — организована так называемая «подушка», обработана битумом, установлен бордюрный камень.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.

Все «народные тропы» приведут к единому стандарту.