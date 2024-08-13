В Дубне ликвидировали более 1,3 тыс кв м ям во дворах

Многие проезды во дворах Дубны с 2024 года перешли от управляющих компаний в обслуживание городской администрации. Это дало возможность проводить их ремонт, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«В этом году силами подрядной организации уже исполнено два контракта. Один большой — на тысячу квадратных метров, другой был немножечко поменьше — на 300 квадратных метров. Сейчас приступили к третьему контракту, который также представляет 300 квадратных метров», — пояснил начальник участка МБУ «ЖКУ» Илья Новиков.

В рамках действующего контракта предусмотрен ямочный ремонт проездов в сорока двух дворах. Проблемные места выявляются при ежедневных обходах территории. Все они включаются в план ремонта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.