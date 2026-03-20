В Домодедове провели рейд по безопасности на железной дороге

Рейд «Безопасность на железной дороге» прошел 18 марта в Домодедове с участием представителей администрации, депутата и местных жителей. Участники напомнили горожанам о правилах перехода через пути и опасности интенсивного движения поездов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В профилактическом мероприятии приняли участие сотрудники администрации, депутат совета депутатов Владимир Редькин и активные жители. Целью рейда стало предупреждение несчастных случаев и напоминание о необходимости соблюдать правила поведения вблизи железнодорожных путей.

Главный инспектор управления дорожного транспорта администрации округа Игорь Лебедев подчеркнул важность внимательности при переходе через железную и автомобильные дороги.

«Внимательно относитесь к безопасности при переходе через железную дорогу, а также через автомобильные дороги. Прежде чем переходить, убедитесь, что нет приближающегося поезда, посмотрите налево и направо. Партия «Единая Россия» уделяет большое внимание безопасности и поддерживает такие мероприятия», — отметил Лебедев.

Дорожный мастер ПЧ-32 Алексей Кошелев сообщил, что участок на 35-м километре отличается высокой интенсивностью движения.

«Здесь поезда следуют со скоростью до 140 километров в час, поэтому участок потенциально очень опасен», — пояснил Кошелев.

Организаторы подчеркнули, что подобные рейды напоминают жителям о цене невнимательности и помогают формировать ответственное отношение к личной безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.