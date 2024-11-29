В Домодедове обустроили пешеходный переход для безопасности детей

В Домодедове завершено обустройство важного пешеходного перехода. Он находится рядом с Дворцом культуры и спорта «Мир», а также социально важными объектами: детским садом № 22 «Пчелка», школой олимпийского резерва «Олимп» и детским морским центром «Альбатрос». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пешеходный переход оборудовали специальными дорожными знаками, светофором Т7 на солнечной батарее и сделали искусственную дорожную неровность. Теперь детям и родителям будет удобнее добираться от детского сада до дворца культуры и спорта «Мир». Это сделает пешеходную зону комфортнее и повысит безопасность на дороге.

Светофоры Т.7 используются для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов. Они предназначены для регулирования движения транспортных и пешеходных потоков, а также для привлечения внимания водителей к местам дорожно-ремонтных работ, нерегулируемым пешеходным переходам и объектам повышенной опасности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.