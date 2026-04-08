В Долгопрудном отремонтируют 10 участков дорог до 1 августа

Сезонный ремонт дорог стартовал 8 апреля в Долгопрудном с улицы Маяковского. В 2026 году в округе приведут в порядок 10 участков общей протяженностью около 6 км. Работы планируют завершить до 1 августа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы на улице Маяковского начались с демонтажа бордюрного камня. Затем подрядчик снимет старое покрытие, уложит новый асфальт, установит бордюры и нанесет дорожную разметку. Площадь ремонта на этом участке составит 3 760 кв. м.

Всего в этом году обновят 10 дорожных участков. В их числе Институтский переулок, улица Циолковского, подъезд к поселку Водники на улице Якова Гунина и 2-й проезд в микрорайоне Хлебниково. Значительный объем работ запланирован в микрорайоне Шереметьевский — на улицах Шишкина, Овражная, Есенина, Ворошилова и Маяковского.

Общая площадь ремонта составит 37 360 кв. м, протяженность — около 6 км. Завершить все работы планируется до 1 августа. Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.