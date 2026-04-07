В Долгопрудном ограничат парковку электросамокатов

Совещание с кикшеринговыми компаниями прошло 6 апреля в Долгопрудном, где власти договорились об ограничении мест парковки электросамокатов и усилении контроля за их использованием. Меры направлены на безопасность пешеходов и упорядочивание движения средств индивидуальной мобильности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На встрече в администрации округа обсудили проблему хаотичной парковки самокатов после начала сезона. Глава Долгопрудного Олег Сотник отметил, что оставленные в проходах устройства мешают жителям и создают риски на улицах. По его словам, пользователи нередко превышают скорость, перевозят пассажиров и не спешиваются на пешеходных переходах.

Представители кикшеринговых сервисов согласились с необходимостью навести порядок. Стороны договорились согласовать с администрацией специальные зоны парковки с учетом потоков пешеходов. На местности такие площадки обозначат разметкой.

В учебных заведениях округа уже началась информационная кампания по повышению культуры использования средств индивидуальной мобильности. Кроме того, участникам совещания сообщили о разработке на региональном уровне нормативной базы для законодательного регулирования использования СИМ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.