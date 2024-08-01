В Долгопрудном объявлен конкурс на капремонт надземных пешеходных переходов
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Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капремонту надземных пешеходных переходов в городском округе Долгопрудный, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.
«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту надземных пешеходных переходов на а/д Лихаческое шоссе в г. Долгопрудный.
Работы выполняются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.