В Дмитровском округе продолжается ремонт дорог по нацпроекту БКД

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Дмитровском округе специалисты «Мосавтодора» продолжают ремонт 12,8 км покрытия на 5 участках региональных дорог для комфортного передвижения 165 тысяч жителей и гостей округа, об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В черте города дорожники обновят 1 км старого покрытия на улице Пушкинской — от улицы Семенюка до улицы 2-й Центральной. Здесь ежедневно проезжают более 13 тысяч автомобилистов по пути к городской больнице, образовательным учреждениям, дому культуры и школе искусств, театру, парку, музеям и памятникам, усадьбе Подлипичье, а также уникальному археологическому памятнику «Дмитровский Кремль», — пояснили в ведомстве.

А для жителей малых населенных пунктов работы продолжаются на участках от поселка дома отдыха «Горки» до деревни Старо, от села Костино до поворота на СНТ Металлург, от деревни Кунисниково до поворота на деревню Поддубки, от деревни Лучинское до поселка Автополигон.

В связи с интенсивностью движения укладка покрытия на всех участках ремонта проводится с использованием смеси А16Вн, которая обеспечит высокий уровень износоустойчивости и продлит межремонтные сроки.

«Ранее специалисты Мосавтодора отремонтировали 13,7 км покрытия на 4 участках региональных дорог: от поселка дома отдыха «Горки» до Рогачевского шоссе, от села Орудьево до трассы А-108, от остановки «Ильино» до деревни Саввино. А по результатам голосования жителей на портале Добродел новое дорожное полотно появилось на подъезде к деревне Ивановское», — добавили в ведомстве.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» специалисты уложат новое асфальтобетонное покрытие на 9 участках региональных дорог общей протяженностью 26,5 км. В дальнейшем на всех участках укрепят обочины и нанесут разметку.

А на муниципальной сети уже завершили ремонт — обновили 8,5 км покрытия на 14 дорогах, в том числе в черте г. Дмитрова на улицах Большой, Подъячева, Алексеевской, Таборной, 3-ей Пушкинской, а также в г. Яхрома на ул. Ленина и в малых населенных пунктах: Орудьево, Новосиньково, Морозово, Бабаиха, Дубровки и ОПХ Ермолино.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.