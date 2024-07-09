В Дмитровском округе дорожники отремонтировали половину моста через реку Икшанку

Дорожные службы в Дмитровском округе отремонтировали первую половину моста через р. Икшанку вблизи д. Целеево. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В рамках планово-предупредительного ремонта дорожники заменили консоли тротуаров, перильное и металлическое барьерное ограждения, отремонтировали деформационный шов и гидроизоляцию, а также восстановили опоры.

«В ближайшее время специалисты приступят к ремонту второй части моста через реку Икшанку — уже начались подготовительные работы и обустройство средств технического регулирования: водоналивных блоков, сигнальных столбиков и освещения. На мосту продолжит действовать реверсивное движение для оперативного и безопасного выполнения ремонта. Завершить все работы планируется в августе текущего года», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В ведомстве напомнили, что сейчас подмосковные дорожники проводят дополнительные обследования искусственных сооружений, расположенных на региональной сети, для определения следующих объектов ремонта в рамках планово-предупредительных работ по содержанию мостовых сооружений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.