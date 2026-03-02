В Дмитрове начали строить пешеходный мост через Березовец

Строители приступили к устройству свай пешеходного моста через реку Березовец в Дмитрове в рамках реконструкции Рогачевского моста и прилегающих дорог. Также ведется устройство водопропускной трубы на съезде к улице Луговой. Завершить весь проект планируется в четвертом квартале 2029 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы проходят в рамках реконструкции моста через канал имени Москвы, которая предусматривает строительство нового мостового перехода и демонтаж старого сооружения. Длина пешеходного моста через Березовец составит около 10 метров.

«В рамках строительства нового Рогачевского моста строители продолжают укрупнительную сборку металлоконструкций. Уже собрано 360 тонн из 1,4 тысячи тонн. Общая длина моста составит более 210 метров. Также завершили устройство буронабивных свай для одной опоры из четырех. На обоих берегах продолжается строительство стапельных опор. На текущий момент общая готовность объекта составляет более 7%», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На объекте уже выполнено устройство буронабивных свай и подпорных стен, сформированы насыпи подходов к мосту с обоих берегов. Параллельно переустраивают сети водоснабжения, водоотведения, газо- и электроснабжения, а также связи. Линии электропередачи и сети связи временно вынесены из зоны строительства опор, ведется подготовка к переустройству напорной канализации.

Протяженность реконструируемого участка составит 3,3 км. Дорогу расширят до четырех полос, построят новый мост через канал имени Москвы и двухполосный путепровод вместо железнодорожного переезда Савеловского направления МЖД. Проект охватывает участок от примыкания улицы Ново-Рогачевской к улице Правобережной до примыкания к улице Профессиональной, включая реконструкцию последней и строительство съезда на улицу Луговую. Вдоль железной дороги обустроят проезд, который соединит улицы Семенюка и Оборонную, с мостом через ручей Березовец.

Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность улицы Ново-Рогачевской, улучшить выезд на Дмитровское шоссе и транспортную доступность жилых микрорайонов и социальных объектов для более чем 80 тысяч жителей города.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.