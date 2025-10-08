В Дмитрове на строящемся мосту завершили устройство свайного основания

В Дмитрове продолжается реконструкция моста через канал им. Москвы, в рамках которой предусмотрено строительство нового мостового перехода и демонтаж старого сооружения. Открыть движение по новому мосту планируется в конце 2026 года, а полностью завершить работы по реконструкции планируется в 4 квартале 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В настоящее время на обоих берегах канала завершено устройство вспомогательных подпорных стен, фундаментов и опор, а также оснований эстакады. Сейчас на мосту приступили к отсыпке насыпи подходов и переустройству коммуникаций. Общая протяженность участка реконструкции составит 3,3 км. Мы расширим дорогу до 4 полос движения, построим новый мост через канал им. Москвы и двухполосный путепровод на месте нынешнего переезда через железнодорожные пути Савеловского направления. Новый путепровод избавит от дорожных заторов на проблемном участке и позволит водителям экономить до 40 минут в пути. После реализации проекта изменится качество жизни более чем 80 тысяч жителей Дмитрова», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Участок реконструкции определен от примыкания ул. Ново-Рогачевской к ул. Правобережной до примыкания к ул. Профессиональной. Также будет выполнена реконструкция участка ул. Профессиональной, построен съезд ул. Луговую. Параллельно ул. Профессиональной будет обустроен проезд вдоль ж/д, который соединит ул. Семенюка и ул. Оборонную, в составе проезда будет построен мост через ручей Березовец. Для удобства и безопасности жителей будут обустроены пешеходные зоны, установлены шумозащитные экраны.

Реконструкция позволит увеличить пропускную способность ул. Ново-Рогачевской, что позволит обеспечить удобный выезд на Дмитровское шоссе в сторону Москвы и области. Улучшится транспортная доступность социальных объектов, жилых микрорайонов в западной и восточной частях города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.