В деревне Юрлово Химок обновляют дорожное покрытие
Фото - © Администрация Химки г.о.
В Химках продолжается ремонт дворовых территорий по программе комплексного благоустройства. Специалисты обновляют дорожное покрытие во дворе дома №4 деревни Юрлово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Рабочие меняют изношенное асфальтовое покрытие и бордюрный камень, выравнивают проезды и тротуары. Также во дворах проводят партерное озеленение и высаживают кизильник. Работы направлены на повышение безопасности и комфорта для водителей, пешеходов и жителей ближайших домов.
Благоустройство дворов выполняют поэтапно, с учетом погодных условий и с минимальными неудобствами для жителей. Все материалы соответствуют современным стандартам качества, что обеспечивает долгий срок службы обновленного покрытия.
Всего в этом году в Химках благоустроят 22 дворовые территории. Работы охватят все микрорайоны города — от Сходни до Левого берега. Кроме того, в городе модернизируют 18 детских площадок.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.
По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.
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