В деревне Юрлово Химок обновляют дорожное покрытие

В Химках продолжается ремонт дворовых территорий по программе комплексного благоустройства. Специалисты обновляют дорожное покрытие во дворе дома №4 деревни Юрлово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рабочие меняют изношенное асфальтовое покрытие и бордюрный камень, выравнивают проезды и тротуары. Также во дворах проводят партерное озеленение и высаживают кизильник. Работы направлены на повышение безопасности и комфорта для водителей, пешеходов и жителей ближайших домов.

Благоустройство дворов выполняют поэтапно, с учетом погодных условий и с минимальными неудобствами для жителей. Все материалы соответствуют современным стандартам качества, что обеспечивает долгий срок службы обновленного покрытия.

Всего в этом году в Химках благоустроят 22 дворовые территории. Работы охватят все микрорайоны города — от Сходни до Левого берега. Кроме того, в городе модернизируют 18 детских площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

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