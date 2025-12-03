В декабре 2025 года запустят 12 новых маршрутов между Москвой и пригородом

6 декабря между Москвой и Химками будет запущено 4 новых маршрута

Власти Москвы анонсировали запуск 12 новых маршрутов в декабре 2025 года, призванных соединить столицу с ближайшим пригородом. Старт первой волны намечен на 6 декабря: 4 маршрута начнут работать в городском округе Химки. Отправление будет осуществляться от станций метро «Планерная» и «Беломорская», сообщает «Царьград» .

В связи с интеграцией подмосковных автобусов в транспортную схему Москвы, вводятся изменения в порядок оплаты проезда. Важно отметить, что карта «Стрелка» на данных маршрутах не будет работать. Вместе с тем, все действующие льготы и абонементы, используемые жителями Москвы, сохраняются.

При фиксированной стоимости проезда (маршруты с номерами 1532, 1981, 1154) оплата картой «Тройка» составит от 72 до 75 рублей, а банковской картой — от 73 до 76 рублей. Карта прикладывается к валидатору исключительно при посадке в автобус.

При потарифном проезде (маршрут № 1480, заменяющий подмосковный № 484с) цена поездки определяется пройденным расстоянием. Стоимость по карте «Тройка» варьируется от 63 до 81 рубля. На этом маршруте необходимо дважды прикладывать карту — при входе и при выходе.

Следует учитывать, что скидки при пересадке на метро и другие виды московского транспорта пока не предусмотрены.

Автобусы оборудованы системами климат-контроля, USB-портами для зарядки электронных устройств и информационными медиапанелями. Низкий пол обеспечивает удобство для пассажиров с ограниченными возможностями, а также для перевозки детских колясок и велосипедов.

В течение 2025 года планируется интеграция в московскую транспортную систему еще 25 существующих пригородных маршрутов на западном и северо-западном направлениях Московской области.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.