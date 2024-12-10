В Чехове временно ограничат движение транспорта 21 декабря

21 декабря с 12:00 до окончания мероприятия «Встреча Деда Мороза» в Чехове будет временно прекращено движение транспортных средств без специальных пропусков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Данные ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности участников события и организации транспортного потока. Ограничения вступят в силу на следующих участках города: от ул. Чехова до д. 21 по ул. Дружбы; от бульвара им. В. И. Ленина по ул. Первомайская до ул. Чехова.

Водителям г. о. Чехов рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов. Ограничения касаются всех видов транспортных средств, включая личные и коммерческие автомобили. Временные изменения будут сопровождаться выставлением специальных дорожных знаков и увеличением числа сотрудников ГАИ для регулирования движения. Жителей и гостей г. о. Чехов просят проявить терпение и понимание в это время, чтобы обеспечить плавное проведение праздничного мероприятия и безопасность всех участников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.