В Чехове продолжается активный ремонт муниципальных дорог

С целью контроля проводимых работ глава округа Чехов Михаил Собакин выехал на улицу Ильича, где обсудил с подрядчиком основные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В текущем году запланирован ремонт 22 муниципальных и 11 региональных автомобильных дорог, а также обустройство трех подъездных дорог к участкам многодетных семей. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Ремонт уже завершен на улицах Дружбы, Полиграфистов, Мира, Молодежной, Лопасненской, а также в селе Шарапово и деревне Манушкино и в селе Стремилово. В настоящий момент проводится фрезерование дорожного покрытия на Советской площади, на улице Первомайской установлены бордюрные камни.

В активной фазе работы ведутся на улицах Ильича, Мира и Весенней. Выполняется демонтаж бордюрных камней, устройство песчаных подстилающих слоев. По планам работы должны завершить до конца июля, но погода уже вносит свои коррективы.

«С представителем подрядной организации обсудили необходимость скорейшего нанесения дорожной разметки на уже обновленных участках и восстановления пешеходных тротуаров, которые пострадали в процессе замены бордюрных камней. Подрядчик заверил, что после завершения всех работ тротуары будут полностью восстановлены, а возникающие неудобства связаны с технологическим процессом обновления дорожного полотна», — рассказал Михаил Собакин.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.

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