В Балашихе завершают устройство временной дороги на путепроводе у станции Черное

В Балашихе строители почти завершили укладку временной дороги из плит на путепроводе через железнодорожные пути Горьковского направления у станции Черное. Работы ведутся в рамках строительства путепровода, который планируют сдать в третьем квартале 2028 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В городском округе Балашиха продолжается строительство путепровода через железнодорожные пути Горьковского направления Московской железной дороги в районе станции Черное. Сейчас специалисты устанавливают каркасы и монтируют ростверки опор. Временная дорога почти готова: из 218 плит уложили 206, что позволит обеспечить подъезд техники к стройплощадке.

Общая протяженность объекта с подходами и съездами превысит 2 км, длина самого путепровода составит 308 м. Движение по нему будет организовано по двум полосам. Новый путепровод соединит Восточное и Носовихинское шоссе, обеспечит безопасный проезд автомобилей, в том числе экстренных служб, минуя действующий железнодорожный переезд. Это улучшит транспортную доступность для более чем 500 тысяч жителей Балашихи, включая микрорайоны Черное, Заря, Северный, Агрогородок и деревню Федурново.

Сейчас железнодорожный переезд у платформы Черное ежедневно вызывает многокилометровые пробки из-за интенсивного движения поездов, которые проходят каждые 5–10 минут. Восточное шоссе остается одним из основных въездов в город Железнодорожный, а рядом расположены складские терминалы, куда постоянно движется большегрузный транспорт.

В рамках проекта также предусмотрено строительство съездов на Носовихинское шоссе, к платформе Черное, к Восточному шоссе и на Ласточкин проезд. После ввода путепровода в эксплуатацию планируется ликвидировать наземный железнодорожный переезд, что обеспечит бесперебойное движение поездов на Горьковском направлении.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.