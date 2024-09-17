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В Балашихе проверили водителей на наличие автокресел при перевозке детей

14 и 15 сентября в целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и снижения тяжести последствий ДТП с участием детей-пассажиров в Балашихе сотрудники ДПС отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» провели оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие было направлено на выявление и пресечение фактов нарушения водителями перевозки детей без детских удерживающих устройств в автомобиле.

В ходе мероприятия было проверено 65 автомобилей, выявлено 1 нарушение. Всем участникам в ходе рейда раздали информационные листовки и вручили памятные подарки.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют приучать ребенка к детскому креслу с самого раннего детства, тогда ребенок будет понимать, что автокресло — это обязательный атрибут при поездке.

Автокресла рекомендуется выбирать вместе с детьми. Ребенок должен быть плотно зафиксирован в автокресле, но при этом лямки не должны давить на тело ребенка и причинять ему дискомфорт.

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