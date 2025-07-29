В Балашихе прошло профилактическое мероприятие «Трезвый водитель»

В рамках социального раунда «Трезвый водитель», а также в целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» провели рейд «Трезвый водитель». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках мероприятия водителям напомнили о последствиях управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Это поспособствовало предупреждению дорожно-транспортных происшествий, формированию культуры безопасного поведения на дорогах, повышению дисциплины водителей.

Такие профилактические мероприятия регулярно проводятся в городском округе Балашиха. Они нацелены на то, чтобы снизить количество ДТП, повысить сознательность водителей и напомнить о последствиях вождения за рулем в нетрезвом виде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

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