В автобусах Подмосковья находят «звездочки» счастья от тайного доброжелателя

В автобусах «Мострансавто» пассажиры и водители находят рукописные пожелания от анонимного доброжелателя. Неизвестный пассажир оставляет для незнакомцев небольшие открытки в виде звездочек с добрыми посланиями, создавая особенную, теплую атмосферу в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Заметили послания сначала водители, но вскоре «звездочки» стали появляться все чаще в автобусах разных маршрутов — от Сергиева Посада до Чехова. На самих записках пассажиры находят искренние пожелания: «Удачи в пути!», «Тебе сегодня повезет!», «Улыбнись!» и другие. Фотографии от пассажиров с посланиями компания получает в телеграм-бот генерального директора Андрея Майорова, также на почту и социальную сеть Вконтакте.

На данный момент сотрудниками и пассажирами собрано уже более десяти таких «звездочек». В «Мострансавто» инициативу поддерживают и хотят поблагодарить автора за создание атмосферы доброты и поддержки в общественном транспорте.

Компания просит откликнуться автора посланий или тех, кто может знать его в лицо. Сообщить информацию можно по электронной почте пресс-службы: pressamta@mtamo.ru или через личные сообщения в официальных соцсетях перевозчика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.