В авиакомпании поставят меньше отечественных самолетов, чем планировалось

В программу развития авиационной отрасли РФ, которую создали в 2022 году, могут внести изменения. Компаниям поставят меньше самолетов отечественного производства, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

До 2030 года в России планировали построить около тысячи самолетов для гражданской авиации. Однако количество создаваемой техники могут снизить.

По требованию властей группа, состоящая из консультантов Сбербанка и «Газпром нефти», с весны проводит аудит на предприятиях Объединенной авиастроительной корпорации. Специалисты проконсультировались с сотрудниками ОАК и узнали, что предложение намного выше спроса. Так, в год планируется выпускать от 140 до 270 отечественных самолетов. При этом авиакомпаниям за тот же срок нужно всего 50-60 воздушных судов.

Обнаружился и дисбаланс в спросе на конкретные модели самолетов. Так, авиакомпании хотят закупать преимущественно среднемагистральный пассажирский самолет МС-21. Однако они менее заинтересованы в Ту-214 и SJ 100.

Ранее сообщалось, что летные испытания самолета МС-21 начнутся до конца 2024 года. К полету уже почти готовы два опытных образца.