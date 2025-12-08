В Астрахани задерживаются рейсы из-за угрозы атаки БПЛА
Фото - © Svetlov Artem. Собственная работа/Wikipedia.org
Рейс SU1679 из Астрахани в Москву должен был вылететь еще в 13:40 по местному времени, однако этого не произошло из-за угрозы атаки вражеских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Самолет остановили после попытки взлета, а пассажиров вернули в аэропорт. С тех пор они находятся в зале ожидания.
В воздушной гавани ввели временные ограничения из-за режима беспилотной опасности. Пассажирам назначили новое время вылета — 18:40.
В том числе самолеты перенаправляют в другие города. Согласно данным Flightradar, рейс из Петербурга в Астрахань отправили в Махачкалу.
