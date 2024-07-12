В Апрелевке началась поставка металлоконструкций пролетного строения путепровода

В Наро-Фоминском округе в рамках строительства путепровода в Апрелевке началась поставка металлоконструкций пролетного строения на строительную площадку, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Объект строится в целях реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Открыть движение по путепроводу планируется в 2025 году.

«Сейчас продолжается устройство подпорных стен № 1 и 2 со стороны ул. Самохина. Ведется подготовка к началу строительства подпорных стен № 3 и 4 со стороны ул. Апрелевской. Вблизи железной дороги возводятся опоры путепровода № 4 и 5, ведется переустройство инженерных коммуникаций. Затем строители приступят к стапельной сборке для последующего монтажа локальных блоков между опорами № 3-6. Общая масса металлоконструкций составит 620 тонн», — добавили в ведомстве.

Новый транспортный объект соединит две части Апрелевки и позволит обеспечить бесперебойный и безопасный проезд через железнодорожные пути в зоне МЦД-4, в том числе для экстренных служб.

Дорожная ситуация улучшится непосредственно для более чем 36 тыс. жителей г. Апрелевка, а также прилегающих СНТ и населенных пунктов. В целом, улучшится транспортная доступность территорий Новомосковского административного округа и юго-западной части Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.