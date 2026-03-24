В апреле рободоставка Яндекса заработает в четырех городах Подмосковья

Рободоставка Яндекса начнет работать в Подмосковье в апреле 2026 года. Сервис запустят в Долгопрудном, Люберцах, Одинцове и Химках, на первом этапе роботы будут доставлять заказы из Яндекс Лавки, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На старте проекта роботы будут привозить заказы из Яндекс Лавки, позже к сервису подключат Яндекс Еду и Яндекс Доставку. Проект реализуют в пилотном формате, в дальнейшем зону его действия планируют расширить.

«Рободоставка — это первый опыт Подмосковья, в качестве пилотного проекта она будет доступна в четырех городах региона, в дальнейшем зона действия будет расширена. Роботы-доставщики полностью безопасны для участников дорожного движения. Каждый робот оснащен современной автоматизированной системой управления, которая обеспечивает соблюдение ПДД, распознавание сигналов светофора и безусловный приоритет пешеходов и транспортных средств при любом маневре. Роботы не создают помех для окружающих, их скорость ограничена — они двигаются со скоростью пешехода», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Сейчас в городах идет подготовка к запуску. По районам курсируют роботы-картографы, которые создают сверхподробные карты местности. Это позволит доставщикам уверенно ориентироваться в любую погоду и время суток.

В компании уточнили, что в регионе будут работать роботы четвертого поколения, представленные осенью 2025 года.

«Это первые роботы компании, выпускаемые серийно. По возможностям они превосходят предшественников — у них более высокая проходимость и улучшенный лидар. При этом они проще в производстве и обходятся дешевле. До конца 2027 года Яндекс выпустит 20 тыс. роботов-доставщиков четвертого поколения», — отметили в Яндексе.

Ранее сервис стал доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Мурино и Иннополисе. Роботы проехали более 2 млн км и выполнили свыше 1 млн заказов. Серийное производство позволяет компании быстрее выходить в новые города и снижать стоимость услуги.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещена в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.