В Аникеевке начали монтаж металлоконструкций пролетного строения путепровода

сегодня в 16:07

В рамках строительства путепровода в Аникеевке строители приступили к монтажу металлоконструкций пролетного строения со стороны Волоколамского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Строители приступили к монтажу металлоконструкций пролетного строения со стороны Волоколамского шоссе, затем будет выполнен монтаж металлоконструкций пролетного строения со стороны Новорижского шоссе, по окончании которого приступят к монтажу металлоконструкций центральной секции пролетного строения (между опорами № 5 и 6) непосредственно над железной дорогой. Общая масса металлоконструкций составит свыше 1,1 тыс. тонн», — рассказали в ведомстве.

Параллельно продолжаются работы по строительству ливневой канализации, рядом с железнодорожной станцией идет устройство парковочного пространства и площадки Северного ТПУ. Общая строительная готовность путепровода — 57%.

Новый транспортный объект будет построен в створе ул. Аникеевской в составе транспортной развязки общей протяженностью 1,4 км, из них длина путепровода 410 м.

Строительство объекта увязано с развитием МЦД-2 «Нахабино-Подольск». Открыть движение по новому путепроводу планируется в конце 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.