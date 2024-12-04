В Алтуфьевском районе обеспечили подъезд к зданию автокомплекса

На северо-востоке Москвы рядом с автотехцентром демонтировали незаконные пост охраны и два автоматических шлагбаума. Освободившийся участок будут использовать для свободной парковки, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В инспекцию обратились жители с просьбой проверить законность установки шлагбаума и правовые основания организации КПП вблизи автотехнического комплекса по адресу: Алтуфьевское шоссе, вл. 50-52. Ограничение доступа к объекту вызывало недовольство и у местных жителей, и у автомобилистов. Барьер создал трудности клиентам автотехнического комплекса и водителям, которым необходима парковка в данном районе.

Сотрудники Госинспекции выяснили, что пост охраны и ограждающие устройства были установлены незаконно, и приняли меры для освобождения территории.

«Организация незаконно установила два шлагбаума, препятствующие подъезду и паркованию автомобилей. Был организован пропускной режим. Въезд на территорию осуществлялся через контрольно-пропускной пункт. После проведения разъяснительной беседы с землепользователем о недопустимости ограничения доступа на земельный участок общего пользования, шлагбаумы и пост охраны были демонтированы», — рассказал Бобров.

Он добавил, что сейчас территория стала доступной для беспрепятственных парковки и проезда.

Инспекция проводит активное сотрудничество с жителями Москвы. Для выявления и пресечения самовольного ограничения доступа на участки общего пользования удобным инструментом для этого взаимодействия является чат-бот«Свободный доступ» в мессенджере Telegram. Он позволяет своевременно выявлять и пресекать такие нарушения.