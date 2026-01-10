В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вновь ввели в Международном аэропорту Волгограда, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Прошедшей ночью в волгоградском аэропорту уже вводили временные ограничения на работу. Спустя 4 часа воздушная гавань начала работу в штатном режиме. За это время 1 самолет ушел на запасной аэродром.

Ранее стало известно, что 16 рейсов на вылет и прилет задерживаются субботу утром в Международном аэропорту Сочи. Кроме того, 2 рейса на прилет были отменены.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.