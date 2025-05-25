В аэропорту Внуково сняли все ограничения на работу
Ранее введенные ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты в столичном аэропорту Внуково, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Временные ограничения ввели в данной воздушной гавани в районе 5 часов утра.
Также были сняты ограничения на полеты в аэропорту Калуга (Грабцево).
Как уточнил Кореняко, за время действия указанных ограничений на запасные аэродромы отправили семь рейсов, также четыре из них вернулись в воздушные гавани первоначального назначения.
Он пояснил, что ограничения действовали в аэропортах для обеспечения безопасности полетов.
Кроме того, прошлой ночью аналогичные ограничения вводили в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и подмосковном Жуковском.