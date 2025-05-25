сегодня в 07:30

В аэропорту Внуково сняли все ограничения на работу

Ранее введенные ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты в столичном аэропорту Внуково, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Временные ограничения ввели в данной воздушной гавани в районе 5 часов утра.

Также были сняты ограничения на полеты в аэропорту Калуга (Грабцево).

Как уточнил Кореняко, за время действия указанных ограничений на запасные аэродромы отправили семь рейсов, также четыре из них вернулись в воздушные гавани первоначального назначения.

Он пояснил, что ограничения действовали в аэропортах для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, прошлой ночью аналогичные ограничения вводили в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и подмосковном Жуковском.