сегодня в 21:28

В аэропорту Сочи ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов

В аэропорту Сочи были введены временные ограничения, чтобы обеспечить безопасности полетов, пишет РБК со ссылкой на Росавиацию.

Аэропорт какое-то время не будет принимать или отправлять авиарейсы.

В чем заключается причина ограничений, не указывается.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», – сказано в сообщении ведомства.

Однако ранее губернатор Михаил Развозжаев сообщил, что дежурные средства ПВО РФ перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря на высоте почти в 2 километра.